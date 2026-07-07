Врач предостерегла от использования грязных наушников летом

По словам врача, на поверхности наушников скапливаются сера, частицы кожи, пыль и микроорганизмы. В теплой и влажной среде последние активно размножаются, и при наличии микротравм на коже риск воспаления резко возрастает, отметила Солтанова. Она добавила, что кроме бактериальной инфекции, грязные наушники могут спровоцировать грибковое поражение уха — отомикоз, который проявляется сильным зудом, шелушением и дискомфортом, а его лечение может занять несколько недель.