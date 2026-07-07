Кавинов: у каждой территории есть свои сильные спортивные традиции, и наша задача — поддерживать их

В Краснобаковском муниципальном округе прошел открытый региональный турнир по быстрым шахматам «Родина Победителей!», организованный в рамках проекта депутата Государственной Думы РФ Артема Кавинова. Участниками соревнований стали более 100 юных шахматистов из 13 муниципалитетов Нижегородской области. Об этом сообщает РИК НРО «Единая Россия».
Турнир объединил спортсменов в возрасте до 17 лет. Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров с контролем времени 10 минут на партию и добавлением пяти секунд на каждый ход. Победители определялись как в абсолютном зачете, так и в нескольких возрастных и рейтинговых категориях.
По итогам турнира первое место в общем зачете занял Иван Кукушкин из Красных Баков. Именно он получил право представить округ на Первенстве Приволжского федерального округа. Второе и третье место — Амиран Чарказян (Нижний Новгород) и Елизавета Алферова (Бор) соответственно.
«Наш окружной проект “Родина Победителей!” продолжает развиваться. Мы помогаем самым юным с играми, турнирами и соревнованиями, которых всегда не хватает. И, конечно, знакомим с новым районом нашего округа. Начинали с детского хоккея, затем к проекту присоединилась греко-римская борьба, а сегодня в нашей большой спортивной семье появились и шахматы. А районы уже проявили интерес и к турнирам по флорболу, и по боксу, и по теннису и по художественной гимнастике. У каждой территории есть свои сильные спортивные традиции, и наша задача — поддерживать их, помогать талантливым ребятам расти, открывать новые возможности. Потому что спорт — это не только медали. Это характер, уважение к сопернику, умение принимать решения и добиваться своей цели. Именно такие качества помогают воспитывать настоящих победителей», — отметил по итогам Артем Кавинов.
Напомним, проект депутата Государственной Думы РФ Артема Кавинова «Родина Победителей!» стартовал в 2025 году с серии детских хоккейных турниров, которые прошли в 8 муниципальных округах Нижегородской области.
Итоги турнира:
место — Кукушкин Иван (р.п. Красные Баки); место — Чарказян Амиран (г. Нижний Новгород); место — Алферова Елизавета (г. Бор).
Юниоры 2009−2012 г. р.:
1 место — Ларионов Олег (г. Богородск);
2 место — Авдошин Максим (р.п. Красные Баки);
3 место — Павлов Владимир (р.п. Красные Баки).
Юниорки 2009−2012 г. р.:
1 место — Лоншакова Александра (г. Городец);
2 место — Сухина Юлия (г. Балахна);
3 место — Мамонтова Алена (г. Семенов).
Мальчики 2013−2015 г. р.:
1 место — Варакин Виктор (г. Богородск);
2 место — Кожин Михаил (г. Шахунья);
3 место — Федосков Иван (р.п. Красные Баки).
Девочки 2013−2015 г. р.:
1 место — Ватармина Ксения (р.п. Красные Баки);
2 место — Аперина Злата (г. Балахна);
3 место — Седова Дарина (г. Бор).
Мальчики 2016−2017 г. р.:
1 место — Чернышов Тимофей (г. Нижний Новгород);
2 место — Рябинин Матвей (г. Городец);
3 место — Токарев Руслан (г. Кстово).
Девочки 2016−2017 г. р.:
1 место — Кондратьева София (г. Нижний Новгород);
2 место — Бубекова Василиса (г. Бор);
3 место — Орлова София (г. Городец).
Участники 2018 г. р.:
1 место — Горюнов Кирилл (г. Нижний Новгород);
2 место — Рябинин Роман (г. Городец);
3 место — Желонкин Серафим (г. Бор).
Участники 2019 г. р. и младше:
1 место — Варакин Арсений (г. Дзержинск);
2 место — Сморкалов Владислав (г. Нижний Новгород);
3 место — Доронин Александр (г. Бор).
Игроки с рейтингом «1100−1199»:
1 место — Баранов Владислав (р.п. Красные Баки);
2 место — Вагин Мирон (г. Бор);
3 место — Шабалин Кирилл (р.п. Красные Баки).
Игроки с рейтингом «1000−1099»:
1 место — Кутов Глеб (г. Семенов);
2 место — Некоркин Степан (г. Богородск);
3 место — Эльдеев Роман (г. Бор).