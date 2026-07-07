Кавинов: у каждой территории есть свои сильные спортивные традиции, и наша задача — поддерживать их

«Наш окружной проект “Родина Победителей!” продолжает развиваться. Мы помогаем самым юным с играми, турнирами и соревнованиями, которых всегда не хватает. И, конечно, знакомим с новым районом нашего округа. Начинали с детского хоккея, затем к проекту присоединилась греко-римская борьба, а сегодня в нашей большой спортивной семье появились и шахматы. А районы уже проявили интерес и к турнирам по флорболу, и по боксу, и по теннису и по художественной гимнастике. У каждой территории есть свои сильные спортивные традиции, и наша задача — поддерживать их, помогать талантливым ребятам расти, открывать новые возможности. Потому что спорт — это не только медали. Это характер, уважение к сопернику, умение принимать решения и добиваться своей цели. Именно такие качества помогают воспитывать настоящих победителей», — отметил по итогам Артем Кавинов.