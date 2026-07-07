Акция «Древо моей семьи» в Нижегородской области: 35 уроков и мастер‑классов

В Нижегородской области проходит просветительская акция «Древо моей семьи», приуроченная к Дню семьи, любви и верности. Организаторы — активисты Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» — ставят целью познакомить детей с семейной историей, объяснить значение семейных ценностей и пробудить интерес к изучению родословной. В рамках акции в детских учреждениях региона запланировано 35 тематических уроков и мастер‑классов.
Центральной площадкой стал соседский центр #вМесте на улице Должанской в Нижнем Новгороде. На мероприятие пришли дети с родителями и бабушками; волонтёры рассказали о традициях и символах праздника, познакомили с наукой генеалогии и показали, где искать сведения о предках. Под руководством добровольцев дети научились составлять генеалогическое древо и сделали свои первые семейные древа, которые забрали домой для дальнейшей работы вместе с родственниками.
Одна из участниц, Нина Лебедева, поделилась семейной историей: она и муж отмечают 20‑летие венчания и вместе уже 39 лет, у них пятеро взрослых детей, двое из которых окончили школу с золотыми медалями. По её словам, семейные традиции и взаимная поддержка — главная ценность семьи.
Для юных посетителей также провели творческий мастер‑класс по изготовлению значков и брелоков в виде ромашки — главного символа Дня семьи, любви и верности. Руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина отметила, что такие акции помогают укреплять связь между поколениями, учат детей уважать семейную историю и бережно относиться к традициям.
Ранее сообщалось, что масштабный семейный фестиваль «Ромашковый луг» пройдет в Арзамасе 11 июля.
(12+).