Акция «Древо моей семьи» в Нижегородской области: 35 уроков и мастер‑классов

Центральной площадкой стал соседский центр #вМесте на улице Должанской в Нижнем Новгороде. На мероприятие пришли дети с родителями и бабушками; волонтёры рассказали о традициях и символах праздника, познакомили с наукой генеалогии и показали, где искать сведения о предках. Под руководством добровольцев дети научились составлять генеалогическое древо и сделали свои первые семейные древа, которые забрали домой для дальнейшей работы вместе с родственниками.