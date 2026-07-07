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В Зеленоградске изъяли 15 литров алкоголя в кафе без лицензии

Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД выявили нарушение в.

Источник: KaliningradToday

сфере оборота алкогольной продукции. В одном из кафе на улице Крымской в Зеленоградске полицейские обнаружили и изъяли свыше 15 литров крепкого алкоголя, который хранили без необходимой лицензии.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ. Штраф по этой статье — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Материалы направлены в Арбитражный суд.

Аналогичные рейды проводятся в Калининграде и районах области на постоянной основе, сообщили в УМВД по Калининградской области.

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