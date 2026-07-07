В школе № 30 в Дзержинске появится новая спортивная площадка

Это уже третий проект, реализованный в этом учебном заведении благодаря губернаторской программе инициативного бюджетирования «Вам решать!» и поддержке жителей города. В прошлом году здесь установили сразу две площадки: для старшеклассников оборудовали зону с девятью уличными тренажёрами, а для младших школьников — игровое пространство с элементами для развития моторики. Теперь к ним добавилась полноценная спортивная коробка.