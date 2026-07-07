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В школе № 30 в Дзержинске появится новая спортивная площадка

Ее обустроят по проекту «Вам решать!».

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинске на территории школы № 30 продолжается установка современной многофункциональной спортивной площадки. Новое покрытие и оборудование позволят ученикам с первого по одиннадцатый класс заниматься футболом и волейболом как на уроках физкультуры, так и в свободное время.

Это уже третий проект, реализованный в этом учебном заведении благодаря губернаторской программе инициативного бюджетирования «Вам решать!» и поддержке жителей города. В прошлом году здесь установили сразу две площадки: для старшеклассников оборудовали зону с девятью уличными тренажёрами, а для младших школьников — игровое пространство с элементами для развития моторики. Теперь к ним добавилась полноценная спортивная коробка.

Как отметили в администрации, реализация проектов стала возможной благодаря активной поддержке родителей, выпускников и учеников, которые проголосовали за инициативы и помогли сделать территорию школы современной и благоустроенной. Особые слова благодарности выразили директору школы Анне Никитиной и педагогическому коллективу за инициативность и умение объединять людей ради общего дела.

Всего в этом году в Дзержинске в рамках программы «Вам решать!» реализуется 13 проектов.