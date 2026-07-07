Нижегородская область вошла в тройку лидеров по внедрению беспилотных систем

Сегодня беспилотные авиационные системы в Нижегородской области используются в медицине, городской аэрологистике и сельском хозяйстве. С их помощью перевозят биоматериалы между медицинскими учреждениями, доставляют заказы и обрабатывают сельскохозяйственные поля. Только в 2025 году беспилотники выполнили более 2,5 тысячи доставок.