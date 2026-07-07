Нижегородская область вошла в тройку лидеров по внедрению беспилотных систем

Нижегородская область заняла третье место в рейтинге российских регионов по внедрению беспилотных авиационных систем (БАС). За год регион поднялся сразу на 22 позиции — с 25-го на третье место. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков.
При составлении рейтинга оценивались масштабы применения беспилотников, эффективность мер государственной поддержки, развитие инфраструктуры и подготовка специалистов.
Сегодня беспилотные авиационные системы в Нижегородской области используются в медицине, городской аэрологистике и сельском хозяйстве. С их помощью перевозят биоматериалы между медицинскими учреждениями, доставляют заказы и обрабатывают сельскохозяйственные поля. Только в 2025 году беспилотники выполнили более 2,5 тысячи доставок.
Одним из факторов высокой оценки стала государственная поддержка отрасли. В регионе действует экспериментальный правовой режим, участниками которого уже стали 40 компаний. Кроме того, для производителей беспилотников предусмотрены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.
Также в области работает научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, резидентами которого являются 20 компаний. На его производственных мощностях выпущено более 2,5 тысячи беспилотников.
Особое внимание уделяется подготовке кадров. В 2025 году программы повышения квалификации в сфере БАС прошли более тысячи жителей региона, а в 2026 году Княгининский государственный инженерно-экономический университет получил статус межрегионального центра подготовки специалистов.