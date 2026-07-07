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Нижегородцы могут пожаловаться в MAX на рекламу наркотиков на улицах

Нижегородцы могут рассказать о рекламе запрещенных веществ на улицах в чат-боте в мессенджере MAX.

Нижегородцы могут рассказать о рекламе запрещенных веществ на улицах в чат-боте в мессенджере MAX. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.

Бот «Сообщи о запрещенной рекламе» работает круглосуточно. Его разработали специалисты из аналитического центра города совместно с коллегами из департамента по безопасности. Ранее такой же бот был запущен в телеграме.

В чат нужно отправить адрес, фото или видео нарушения и прикрепить геолокацию. После поступления информации начинают работать ДУКи, сотрудники полиции и районная администрация.

Только в 2026 году нижегородцы через цифровые сервисы помогли выявить и устранить почти 2000 надписей. В прошлом году ликвидировано более 5000 таких изображений.

Напомним, новые камеры установили на нижегородских кладбищах для поиска вандалов.