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Карась, сазан и амуры-гиганты: кто попадается на крючки волгоградцев в июле

Особенно «клёвыми» рыбаки называют места у водоёмов в Ленинском районе — на Ахтубе можно поймать карася и густеру, подлещиков и амуров.

Ни накрывшее Волгоградскую область пекло, ни комариные атаки не пугают местных и заезжих рыбаков. Препятствием на пути к добыче не становится даже проблема с бензином, пишет РИАЦ.

Журналисты издания делятся: особенно «клёвыми» рыбаки называют места у водоёмов в Ленинском районе — на Ахтубе можно поймать карася и густеру, подлещиков и амуров, причём, гигантских — до 13 килограммов. Встречаются и сазаны — от полутора до семикилограммовых.

Волгоградцы, оккупировавшие сарептинские берега хвалятся судаками. А если выйти на рыбалку с утра пораньше, то можно выудить и голавля, и жереха. Но их габариты пока далеки от рекордных.

На Волго-Донском судоходном канале ловятся бель, небольшие караси и окунь. А на реке Дон больше туристов, чем рыбы, жалуются местные жители. Найти там уединённое местечко удаётся немногим.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что вВолгоградское водохранилище открыли для рыбалки с 1 июля.