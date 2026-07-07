Карась, сазан и амуры-гиганты: кто попадается на крючки волгоградцев в июле

Ни накрывшее Волгоградскую область пекло, ни комариные атаки не пугают местных и заезжих рыбаков. Препятствием на пути к добыче не становится даже проблема с бензином, пишет РИАЦ.
Журналисты издания делятся: особенно «клёвыми» рыбаки называют места у водоёмов в Ленинском районе — на Ахтубе можно поймать карася и густеру, подлещиков и амуров, причём, гигантских — до 13 килограммов. Встречаются и сазаны — от полутора до семикилограммовых.
Волгоградцы, оккупировавшие сарептинские берега хвалятся судаками. А если выйти на рыбалку с утра пораньше, то можно выудить и голавля, и жереха. Но их габариты пока далеки от рекордных.
На Волго-Донском судоходном канале ловятся бель, небольшие караси и окунь. А на реке Дон больше туристов, чем рыбы, жалуются местные жители. Найти там уединённое местечко удаётся немногим.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что вВолгоградское водохранилище открыли для рыбалки с 1 июля.