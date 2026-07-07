Омбудсмен рассказала, что грозит москвичке, поставившей сына на колени

В понедельник в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что женщина заставила ребенка встать на колени в парке на северо-востоке Москвы. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по Алтуфьевскому району установили личность женщины — ей оказалась 34-летняя мать мальчика. В отношении нее составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).