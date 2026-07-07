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Студенческий мост начали строить в Почаинском овраге

Восстановить старую переправу технически не представлялось возможным, поэтому власти утвердили проект нового сооружения.

В Почаинском овраге приступили к возведению Студенческого моста — об этом с места стройки передаёт корреспондент ИА «В городе N».

Прежний мост в этой точке города прекратил функционировать ещё в апреле минувшего года, а к концу июля был демонтирован полностью. Причиной такого решения стали значительный износ конструкции и планы по обустройству террасного парка. Восстановить старую переправу технически не представлялось возможным, поэтому власти утвердили проект нового сооружения.

Согласно данным, опубликованным в конце июня, сдать объект планируют до декабря текущего года. Сейчас на строительной площадке активно ведутся подготовительные работы: монтируются опорные элементы будущего моста, задействована специализированная техника.

Ранее сообщалось, что террасный парк в Нижнем Новгороде готов на 65%.