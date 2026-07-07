Нижегородская область вошла в тройку лучших в России по внедрению беспилотных авиационных систем

Нижегородская область заняла 3-е место среди регионов России по внедрению беспилотных авиационных систем, сообщили на международной промышленной выставке «Иннопром‑2026» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Рейтинг подготовили Министерство промышленности и торговли РФ совместно с экспертами Федерального центра БАС в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Губернатор региона Глеб Никитин связал высокий результат с системной работой: в области реализуются проекты по применению гражданских беспилотников в медицине и сельском хозяйстве, а также работает научно‑производственный центр БАС, где произведено более 2,5 тыс. беспилотников и свыше 2 тыс. ретрансляторов. Заместитель губернатора Егор Поляков на сессии «Регионы‑драйверы» представил опыт Нижегородской области по развитию отрасли и обозначил ключевые достижения — межрегиональный статус Княгининского университета как центра подготовки кадров, участие 40 компаний в экспериментальном правовом режиме и обучение более 1 000 жителей региона по программам повышения квалификации в сфере БАС.
Министр промышленности региона Максим Черкасов подчеркнул, что 20 компаний получили статус резидентов НПЦ БАС и уже внедряют беспилотные технологии: от транспортировки биоматериалов между медучреждениями и подготовки пилотов до городских аэрологистических решений и сельскохозяйственных проектов. По его словам, массовое внедрение технологий позволило региону подняться в федеральном рейтинге с 25‑го на 3‑е место.
Рейтинг оценивает масштаб применения БАС в экономике, инфраструктуру, подготовку кадров, регуляторную готовность и эффективность государственной поддержки. Для получения информации о мерах поддержки бизнеса в регионе можно обращаться в центр «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф) или на горячую линию 8 (800) 301‑29‑94.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил нижегородские производства в числе тех, кто формирует технологический суверенитет нашей страны, на пленарной сессии промышленной выставки «Иннопром-2026».