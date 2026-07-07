Нижегородская область вошла в тройку лучших в России по внедрению беспилотных авиационных систем

Губернатор региона Глеб Никитин связал высокий результат с системной работой: в области реализуются проекты по применению гражданских беспилотников в медицине и сельском хозяйстве, а также работает научно‑производственный центр БАС, где произведено более 2,5 тыс. беспилотников и свыше 2 тыс. ретрансляторов. Заместитель губернатора Егор Поляков на сессии «Регионы‑драйверы» представил опыт Нижегородской области по развитию отрасли и обозначил ключевые достижения — межрегиональный статус Княгининского университета как центра подготовки кадров, участие 40 компаний в экспериментальном правовом режиме и обучение более 1 000 жителей региона по программам повышения квалификации в сфере БАС.