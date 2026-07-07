Допишем летопись Победы: В Красноярском крае провели сбор поисковики Сибири

Название для такого сбора — «Допишем летопись Победы» — выбрано не случайно, отметила в обращении к его участникам ответственный секретарь ПДР Елена Цунаева: «Великая Отечественная война уже описана в учебниках, но её подлинная летопись до сих пор хранит множество белых пятен. И у каждого из вас уже сегодня есть возможность эту летопись пополнять. Но не только через полевые экспедиции — они требуют серьёзной подготовки и достижения совершеннолетия. Настоящая поисковая работа начинается задолго до выезда на место боёв. Это — архивы, работа с базами данных “Мемориал” и “Память народа”, где каждая найденная фамилия возвращает солдата из небытия…».