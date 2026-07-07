Допишем летопись Победы: В Красноярском крае провели сбор поисковики Сибири

Всю первую неделю июля в Каратузском районе Красноярского края, на базе регионального центра «Юнармии», вели диалог и делись опытом с начинающими поисковиками их старшие товарищи и наставники из шести регионов Сибирского федерального округа, а также представители центрального штаба Поискового движения России.
Учебный сбор поисковых отрядов СФО назвали «Допишем летопись Победы». В нем приняли участие 150 юношей и девушек от 14 до 18 лет из Республики Алтай, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Томской областей.
Особую торжественность в момент открытия придала знаменная группа, сформированная из бойцов объединения поисковых отрядов «Эхо» города Красноярска. На общее построение вынесли Государственный флаг Российской Федерации и знамя Поискового движения России.
Торжественный момент на церемонии открытия. Фото: Пресс-служба ПДР.
Название для такого сбора — «Допишем летопись Победы» — выбрано не случайно, отметила в обращении к его участникам ответственный секретарь ПДР Елена Цунаева: «Великая Отечественная война уже описана в учебниках, но её подлинная летопись до сих пор хранит множество белых пятен. И у каждого из вас уже сегодня есть возможность эту летопись пополнять. Но не только через полевые экспедиции — они требуют серьёзной подготовки и достижения совершеннолетия. Настоящая поисковая работа начинается задолго до выезда на место боёв. Это — архивы, работа с базами данных “Мемориал” и “Память народа”, где каждая найденная фамилия возвращает солдата из небытия…».
Программа сбора была насыщенной: мастер-классы от специалистов по поисковой работе, круглые столы, конкурсы, диалоговые площадки. И, конечно, личное общение, рабочие контакты, совместные планы и замыслы…
В общем строю поисковых отрядов — добровольцы разного возраста. Фото: Пресс-служба ПДР.
Исполнительный директор ПДР Алексей Бормотов рассказал подробно о возможностях, которые открывает участие в движении для молодежи: от полевых выездов до работы в архивах и реализации собственных инициатив.
«Поисковое движение — это не только про раскопки. Это про сохранение памяти, про работу с документами, про общение с людьми. Мы даем молодым ребятам возможность стать частью большого общего дела, найти друзей и единомышленников по всей стране, получить уникальные навыки, которые пригодятся в любой профессии. Главные наши проекты — “Вахта Памяти”, “Судьба солдата”, международные экспедиции — открыты для каждого, кто готов вносить свой вклад в сохранение исторической правды», — подчеркнул Алексей Бормотов.
О находке поисковиков на родине Гагарина рассказывает сибирякам Наталья Антипенко. Фото: Пресс-служба ПДР.
Трогательным и запоминающимся моментом стала передача на родину, землякам бойца Спиридонова Федора Петровича его медальона с именным вкладышем. Сибиряк Спиридонов погиб в октябре 41-го, в оборонительных боях на подступах к Москве, но до сих пор считался пропавшим без вести.
— Погибших красноармейцев мы обнаружили рядом с шоссе Москва — Минск, возле города Гагарин, в годы войны это был Гжатск, — рассказала Наталья Антипенко из поисковой группы «Рейд», специально приехавшая на поисковый сбор к соратникам-сибирякам. — Из одного раскопа подняли останки 18 бойцов и четыре медальона. Три прочитать не удалось.
Фото: ПГ «Рейд».
Найти такой медальон — редкая удача. Но горше досада поисковиков, когда в нем не сохранилось главное — имя бойца…
Фото: ПГ «Рейд».
Но один сохранился — в лаборатории смогли установить имя: Спиридонов Федор Петрович, 1906 года рождения. На портале «Память народа» нашлась запись о таком человеке в Книге памяти Красноярского края. Красноярские поисковики тут же подключились и вычислили родных погибшего в Большемуртинском районе, откуда он был призван. Место призыва и место обнаружения останков — два этих факта дают основание считать, что мы нашли погибших бойцов 365 стрелкового полка, который был сформирован в Сибири, в составе 119 стрелковой дивизии…
Другими подробности этой истории и своей поездки Наталья Антипенко поделилась с «Российской газетой» сразу после возвращения из Красноярского края.
Прямая речь.
Наталья Антипенко, заместитель командира поисковой группы «Рейд» (Гагарин — Москва):
— Еще в середине июня с нами связалась куратор Поискового движения России по Красноярскому краю Светлана Борисовна Бодикова. Сообщила, что удалось найти родственницу бойца Федора Петровича Спиридонова — это его племянница Татьяна Николаевна. И тогда же нас пригласили на сбор поисковых отрядов Сибирского федерального округа — в Каратузский район Красноярского края. Посовещались у себя и решили, что надо ехать.
В боях на смоленской земле и конкретно в нашем районе погибло очень много сибиряков. К сожалению, мало сохранилось свидетельств о боях летом-осенью 41-го. И среди документов ЦАМО таких донесений, именных списков, которые бы могли помочь в нашей работе, практически нет. Так и с 365 полком 119 стрелковой дивизии, который был сформирован в Красноярске.
Поисковый раскоп на месте оборонительных боев 1941 года у трассы Москва — Минск. Фото: ПГ «Рейд».
Уже одиннадцатого июня, когда поднимали останки из большого раскопа рядом с бывшей деревней Фелисово, у нас была догадка, что нашли бойцов из 365 сп. А когда прочитали медальон Федорова Спиридонова, узнали, откуда он, догадка подтвердилась. Родные этих бойцов с первых месяцев войны не получали от них вестей. И 85 лет потом — только «без вести пропал». А теперь мы передали на их родину главную весть: они не пропали, а погибли в неравном бою, на трое суток задержав врага, который рвался к Москве…
Смоленская деревня Фелисово на военно-топографической карте 40-х годов. Фото: ПГ «Рейд».
На красноярской земле, где меня окружили вниманием, случилось много полезных для нашей работы знакомств. Член Координационного совета Поискового движения России в Сибирском федеральном округе Галина Николаевна Буймова встречала нас в аэропорту, очень ответственно и внимательно следила за организацией всего мероприятия. Познакомилась со Светланой Борисовной Бодиковой. Многие годы она занимается изучением истории 365-го стрелкового полка, исследует его боевой путь, а с 2005 года по крупицам восстанавливает списки его личного состава. Нам очень помогла бы информация, которую ей удалось собрать. Договорились о сотрудничестве. Для нее находка бойцов этого полка стала очень значимой — как будто нашли ее родного человека.
Останки 18 погибших были найдены в одном месте. Фото: ПГ «Рейд».
Больше того: оказалось, что и младший брат найденного нами бойца — сержант Спиридонов Михаил Федорович, 1913 года рождения — тоже погиб на территории нынешнего Гагаринского района: в апреле 1942-го, уже в боях за освобождение этих мест.
Именной вкладыш из медальона Федора Спиридонова был торжественно передан отряду «Ольга», который помог нам найти родственников. Переданы и личные вещи солдат из этого же раскопа: мундштуки, монетки, зеркальце…
Если коротко подвести итог, эта поездка оставила у меня самые теплые и светлые впечатления. Благодарю руководство Поискового движения России и других организаторов за возможность лично передать на красноярскую землю ценные находки, обнаруженные нашим отрядом на смоленской земле.
Наталья Антипенко и поисковая группа «Рейд»: Через 85 лет родные узнали, что их близкие не без вести пропали, а погибли, защищая Родину. Фото: Пресс-служба ПДР.