Пять городов России, которые стоит показать детям

Летние каникулы — отличное время, чтобы показать ребенку новые города и вместе открыть для себя Россию. Для этого совсем не обязательно планировать долгий отпуск. Многие направления подойдут даже для поездки на несколько дней. Главное — выбрать маршрут, где будет интересно не только взрослым, но и детям. Собрали пять городов, которые отлично подойдут для семейного путешествия и помогут превратить обычную поездку в настоящее приключение.