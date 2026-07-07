Госдума приняла новые льготы для участников СВО и их семей

Ветераны боевых действий с инвалидностью теперь могут в любой момент подать заявление в Социальный фонд о замене ежемесячной денежной выплаты на набор социальных услуг (лекарства, санаторно-курортное лечение). Ранее это можно было сделать только до 1 октября, а помощь начинала поступать лишь с января следующего года. Теперь, как пояснил депутат Илья Вольфсон, соцуслуги начнут предоставлять уже с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления. «Несправедливо заставлять ветерана ждать почти три месяца», — подчеркнул парламентарий.