Врач предупредила о скрытой угрозе кваса для здоровья

Врач-диетолог, директор медицинского центра «Слимхаус», эндокринолог Екатерина Александрова в беседе с «Радио 1» предупредила о высоком содержании сахара в квасе. Как сообщает специалист, напиток употребляется не по 100 миллилитров, а в больших объемах, что приводит к избыточному поступлению в организм простых углеводов.
По словам Александровой, необходимо учитывать состав и технологию производства, однако естественный процесс брожения также требует использования сахара.
«Любые уловки по поводу кваса возвращают нас к сахару. Никакой пользы в напитке нет, особенно если пить между приемами пищи. Это быстрые углеводы, которые и так окружают нас везде и постоянно. Лучше ограничить потребление этого напитка», — посоветовала специалист.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова отмечала, что помимо кваса к наиболее опасным для здоровья летним напиткам относятся лимонады и магазинные морсы. По данным эксперта, помимо сахара они содержат красители и консерванты, которые могут спровоцировать развитие или обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также аллергические реакции.