Врач предупредила о скрытой угрозе кваса для здоровья

«Любые уловки по поводу кваса возвращают нас к сахару. Никакой пользы в напитке нет, особенно если пить между приемами пищи. Это быстрые углеводы, которые и так окружают нас везде и постоянно. Лучше ограничить потребление этого напитка», — посоветовала специалист.