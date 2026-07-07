Строительство нового медвежатника в Калининградском зоопарке подорожало до 495 млн рублей

Администрация Калининграда вновь объявила аукцион на реконструкцию вольеров для лосей под комплекс для содержания медведей и волков в Калининградском зоопарке. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 495,7 млн рублей. По сравнению с предыдущей закупкой, на которую выделяли 472,3 млн рублей, цена выросла на 23,4 млн.
Согласно проектной документации, на месте бывшего вольера для лосей планируется создать новый комплекс для содержания медведей и волков. В него войдут вольеры для животных, павильон «Домик натуралиста», здание «Грот», искусственный водопад с техническим помещением, смотровые площадки для посетителей и прогулочные зоны.
25 мая облвласти выдали Калининградскому зоопарку разрешение на реконструкцию вольеров для лосей под вольер для содержания медведей и волков. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
В октябре 2023 года для реализации проекта городские власти разрешили вырубить 48 деревьев и шесть кустарников. Как сообщала тогда пресс-служба зоопарка, «большая часть из растений представляет собой самосев, не обладающий ни дендрологической, ни исторической ценностью». Предполагается, что взамен спиленных деревьев на том же месте после окончания строительства появятся новые растения.
Попытки найти подрядчика для реконструкции предпринимались ещё в 2023 году. Тогда объект четырежды выставляли на торги, однако ни одной заявки на участие не поступило. Начальная стоимость контракта составляла 334, 4 млн рублей. Теперь цена выросла до 472,3 млн рублей — на 137,9 млн.