Ветеринар объяснил, как борщевик может лишить животных зрения

«Наиболее опасен не сам борщевик, а сок, который он выделяет. Вроде бы животные в этом отношении должны быть защищены шерстью, но нет. Во-первых, у шерстных пород достаточно уязвимая кожа, она еще и тонкая. Поэтому могут появиться ожоги… Для глаз это наиболее опасно. После попадания сока и дальнейшего воздействия ультрафиолета может развиваться фотокератит. Можно остаться без зрения», — сказал Шеляков NEWS.ru.