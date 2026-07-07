Семьи из Норильска представят Красноярский край на всероссийском конкурсе

В Красноярске в преддверии Дня семьи, любви и верности подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2026». В этом году на участие поступило более 250 заявок со всего края. Абсолютными победителями в своих номинациях стали две семьи сотрудников «Норникеля», которые теперь представят Красноярский край на федеральном этапе.
В номинации «Семья — хранители традиций» победила династия Вирченко, представители управления планирования Заполярного филиала, ООО «Медвежий ручей». Лучшей в категории «Молодая семья» признали семью Дунаевых, работающих в специализированном ремонтном подразделении компании. Награды и благодарственные письма победителям конкурса в Национальном центре «Россия» вручил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
«Красноярский край богат многодетными семьями. Мы этим гордимся, мы всячески этим дорожим. И это здорово, что вы сегодня принимаете решение о том, что семья должна быть большой и дружной. Говорят: “Большая семья — большие хлопоты”. Но зато в большой семье эти хлопоты приятные. Они всегда превращаются в большие радости», — отметил глава региона.
Династия Вирченко — одна из трудовых семей «Норникеля». Основатель династии Николай Вирченко участвовал в строительстве Надеждинского металлургического завода, многие годы занимался наставничеством и стал примером активной жизненной позиции для нескольких поколений семьи. Сегодня традиции продолжают его сын Александр и невестка Ольга.
Супругов объединяет любовь к творчеству, волонтерству и путешествиям: вместе с двумя дочерьми они участвуют в экологических акциях, общественных проектах и стремятся поддерживать друг друга в новых начинаниях.
«Мы с мужем — люди с активной гражданской позицией, занимаемся творчеством и волонтерством. Вместе с детьми всегда стремимся к лучшему, новым достижениям. Именно поэтому мы уже третий раз принимаем участие в конкурсе “Семья года”. Когда узнали, что вышли в финал, это стало для нас приятной неожиданностью. Очень хотелось выиграть, и в итоге все получилось. Но честно скажу: если бы в этом году мы не победили, мы бы и в четвертый раз пошли на конкурс», — поделилась впечатлениями Ольга Вирченко.
Супруги Дунаевы — молодые сотрудники «Норникеля», которые успешно совмещают профессиональное развитие и семейные ценности. Владислав и Евгения, так же как и их коллеги, воспитывают двух дочерей, а свободное от работы время посвящают путешествиям, спорту и активному отдыху. Супруги стараются передавать детям свои увлечения и через собственный пример показывать важность стремления к новым знаниям, развитию и достижению целей.
Владислав Дунаев поделился секретом семейного счастья:
«Самое главное любить детей, любить семью и любить Россию».
Для «Норникеля» участие в конкурсе стало продолжением системной работы с сотрудниками. С 2023 года реализуется корпоративный проект «Династии “Норникеля”, и если в 2023 году заявки на региональный конкурс “Семья года” подали всего четыре семейных команды, то в 2026-м уже 31 из которых 2 — победители.
Кроме того, проект способствует укреплению поколенческих связей и поддерживает преемственность профессии. В общей сложности сейчас на предприятиях «Норникеля» в Норильске и Дудинке работают 250 трудовых династий, объединяющих более 1000 сотрудников. В 135 семьях общий трудовой стаж превышает 200 лет.
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