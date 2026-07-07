Семьи из Норильска представят Красноярский край на всероссийском конкурсе

«Мы с мужем — люди с активной гражданской позицией, занимаемся творчеством и волонтерством. Вместе с детьми всегда стремимся к лучшему, новым достижениям. Именно поэтому мы уже третий раз принимаем участие в конкурсе “Семья года”. Когда узнали, что вышли в финал, это стало для нас приятной неожиданностью. Очень хотелось выиграть, и в итоге все получилось. Но честно скажу: если бы в этом году мы не победили, мы бы и в четвертый раз пошли на конкурс», — поделилась впечатлениями Ольга Вирченко.