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В Ростове вернули городу заброшенную базу отдыха на Левом берегу

Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В Ростове вернули городу заброшенную базу отдыха на Левом берегу. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Спор за территорию тянулся с осени 2025 года, а окончательный вердикт вынесли в начале июля 2026 года. Надзорное ведомство действовало в интересах мэрии и требовало расторгнуть сделку по продаже земли площадью 12,1 тысячи квадратных метров на улице Левобережной, 153. Ранее коммерческая структура выкупила этот участок за 7,2 миллиона рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что новый хозяин полностью забросил территорию. Из 6 зданий, расположенных на базе, 5 находились в аварийном и ветхом состоянии, что подтвердили фотоматериалы. В итоге суд признал договор купли-продажи недействительным. Право собственности компании аннулировали, а городским властям предстоит вернуть бизнесу 7,2 миллиона рублей.