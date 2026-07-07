Нижегородская область вошла в топ-3 регионов РФ по развитию БПЛА

По словам губернатора Глеба Никитина, в регионе реализуются проекты по применению гражданских беспилотников в медицине, сельском хозяйстве и других сферах. Также в Нижегородской области работает научно-производственный центр БАС, где уже изготовили более 2,5 тысячи беспилотников и свыше 2 тысяч ретрансляторов. Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, в 2025 году обучение по программам в сфере беспилотных систем прошли более тысячи человек, а Княгининский университет получил статус межрегионального центра подготовки кадров.