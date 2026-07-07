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Нижегородская область вошла в топ-3 регионов РФ по развитию БПЛА

Регион поднялся с 25-го на третье место в федеральном рейтинге по внедрению беспилотных авиационных систем.

Нижегородская область заняла третье место среди регионов России по внедрению беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Итоги рейтинга, который формируют Минпромторг России и эксперты Федерального центра БАС, объявили на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.

По словам губернатора Глеба Никитина, в регионе реализуются проекты по применению гражданских беспилотников в медицине, сельском хозяйстве и других сферах. Также в Нижегородской области работает научно-производственный центр БАС, где уже изготовили более 2,5 тысячи беспилотников и свыше 2 тысяч ретрансляторов. Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, в 2025 году обучение по программам в сфере беспилотных систем прошли более тысячи человек, а Княгининский университет получил статус межрегионального центра подготовки кадров.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что сегодня резидентами научно-производственного центра БАС являются 20 компаний. Беспилотники уже используются для доставки биоматериалов между медучреждениями, перевозки заказов, подготовки специалистов и обработки сельхозугодий. По итогам года регион поднялся в федеральном рейтинге сразу с 25-го на третье место.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин отметил нижегородские производства на «Иннопром-2026».

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