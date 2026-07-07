Баржа с надписью «Легенда лета» появилась на Волге в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появилась необычная инсталляция — прямо в акватории реки Волги установили баржу со светящейся надписью «Легенда лета». Этот арт-объект появился в районе Стрелки в преддверии грядущего фестиваля VK Fest, который состоится уже в субботу 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба ВКонтакте.