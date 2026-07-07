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Деревянные долблёнки обнаружили на дне нижегородской реки Теша

Это одно из старейших средств передвижения по воде.

Деревянные долблёнки обнаружили на дне реки Теша в Нижегородской области. Это одно из старейших средств передвижения по воде, рассказали нижегородские дайверы из проекта «Подводный мир с командой SL».

«Эти лодки — не просто находка, а портал в эпоху, когда реки были дорогами, а дерево — верным спутником человека. Теперь они вновь всплывают — не на поверхность воды, а на поверхность истории…» — написали нижегородцы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что медведь во время трапезы попал в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике.