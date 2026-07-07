В июне в Калининградской области отключили газ в 37 квартирах и домах

В отдельных случаях, как отметили в компании, бдительность проявляют соседи нарушителей. К примеру, в начале июля была приостановлена подача газа в одну из квартир довоенного многоквартирного дома в Центральном районе Калининграда. «Собственник решил, что платить за газ и обслуживать оборудование — не обязательно, ведь в квартире работает только газовая плита. В отсутствие поверки прибора учёта начисления производились по нормативу, и долг рос как снежный ком. Нерадивый потребитель не пускал в дом ни контролёров, ни специалистов газовой службы. В результате доступ к оборудованию обеспечил сосед, уставший беспокоиться за безопасность своей семьи — перекрытия в доме деревянные и, в случае утечки, мог серьёзно пострадать весь дом», — рассказали в компании.