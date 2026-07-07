В июне в Калининградской области отключили газ в 37 квартирах и домах

В июне 2026 года в Калининградской области от системы газоснабжения были отключены 37 квартир и индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
«Зачастую недобросовестные абоненты считают, что не допустив в квартиру или дом сотрудников газораспределительной организации и поставщика газа, им удастся избежать отключения. Тем самым они не просто нарушают закон, но и создают опасность для семей и имущества — не только своих, но и окружающих. Ведь неисправное или неправильно эксплуатируемое газовое оборудование способно привести к трагедии», — говорится в сообщении.
В отдельных случаях, как отметили в компании, бдительность проявляют соседи нарушителей. К примеру, в начале июля была приостановлена подача газа в одну из квартир довоенного многоквартирного дома в Центральном районе Калининграда. «Собственник решил, что платить за газ и обслуживать оборудование — не обязательно, ведь в квартире работает только газовая плита. В отсутствие поверки прибора учёта начисления производились по нормативу, и долг рос как снежный ком. Нерадивый потребитель не пускал в дом ни контролёров, ни специалистов газовой службы. В результате доступ к оборудованию обеспечил сосед, уставший беспокоиться за безопасность своей семьи — перекрытия в доме деревянные и, в случае утечки, мог серьёзно пострадать весь дом», — рассказали в компании.
Нарушителя отключили, отрезав газовый ввод. Чтобы возобновить подачу газа, ему придётся не только полностью оплатить копившийся годами долг, но и компенсировать расходы газораспределительной организации на отключение и повторное подключение.
Поставщик газа «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» совместно с газораспределительной организацией «Калининградгазификация» напомнили, что плановое техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится в целях профилактики бытовых аварий. Уклонение от заключения договора или недопуск специалистов для проведения ТО ВДГО/ВКГО являются основанием для наложения штрафа и отключения газа. Также поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа в случае неоплаты услуги в течение двух расчётных периодов подряд.
Всего с начала 2026 года в Калининградской области приостановлена подача газа в 121 жилое помещение.
В мае пресс-служба компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» распространила информацию о том, что без газа в Калининградской области из-за долгов и отсутствия договоров на техобслуживание могут остаться более 43 тысяч квартир и жилых домов. При этом в пресс-службе регионального правительства позже сообщили, что массовые отключения газоснабжения исключены. Информация о возможной приостановке подачи газа десяткам тысяч абонентов не означает одномоментного отключения, отметили в правительстве. Это общая статистика по числу собственников, у которых на данный момент не заключен договор на техническое обслуживание или которые не предоставили доступ для проверки оборудования.