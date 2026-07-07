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В Калининграде щедрый посетитель ресторана оставил на чай 36 800 рублей

Мужчина от души отблагодарил коллектив заведения.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде посетитель ресторана оставил на чай 36 800 рублей. О щедрых чаевых сообщает 7 июля сервис «Нетмонет». При этом в среднем местные жители и туристы оставляют в кафе и ресторанах 433 рубля.

Отмечается, что в пятерку городов с наибольшей суммой чаевых с начала года, помимо Калининграда, вошли Зеленоградск, Светлогорск, Гурьевск и Черняховск;

По данным аналитиков, всего с начала года жители региона оставили на чай более 100 млн. рублей.

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