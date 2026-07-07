Облвласти разрешили построить цех по производству метизов в Калининграде

Строительство цеха запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:111901:110, предназначенном под строительную промышленность и водный транспорт. Его уточненная площадь составляет 2 925 кв. м, а стоимость по кадастру — 6,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 26 июня 2027 года.