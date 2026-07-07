Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облвласти разрешили построить цех по производству метизов в Калининграде

ООО «Промстальсервис» зарегистрировано на ул. Тургенева в Светлом.

Областные власти выдали разрешение на строительство цеха по производству метизов на Правой набережной, 25 в Калининграде. Его получило ООО «Промстальсервис» 26 июня. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство цеха запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:111901:110, предназначенном под строительную промышленность и водный транспорт. Его уточненная площадь составляет 2 925 кв. м, а стоимость по кадастру — 6,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 26 июня 2027 года.

ООО «Промстальсервис» зарегистрировано на ул. Тургенева в Светлом. Генеральным директором и учредителем выступает Антон Юрин. Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше