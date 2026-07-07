Облвласти разрешили построить цех по производству метизов в Калининграде

Областные власти выдали разрешение на строительство цеха по производству метизов на Правой набережной, 25 в Калининграде. Его получило ООО «Промстальсервис» 26 июня. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Строительство цеха запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:111901:110, предназначенном под строительную промышленность и водный транспорт. Его уточненная площадь составляет 2 925 кв. м, а стоимость по кадастру — 6,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 26 июня 2027 года.
ООО «Промстальсервис» зарегистрировано на ул. Тургенева в Светлом. Генеральным директором и учредителем выступает Антон Юрин. Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля металлами и металлическими рудами.