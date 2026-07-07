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Нижегородская область попала в тройку лучших регионов по внедрению беспилотников

Нижегородская область заняла третье место среди регионов России по внедрению беспилотных авиационных систем.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская область заняла третье место среди регионов России по внедрению беспилотных авиационных систем. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Рейтинг сформировал Минпром РФ и центр БАС по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Итоги объявили на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.

«В нашем регионе реализуются проекты по применению гражданских беспилотников в целом ряде сфер, в том числе в медицине и сельском хозяйстве. Сегодня у нас также работает научно-производственный центр БАС — полноценная инфраструктура для разработки, испытаний и производства беспилотников. На мощностях организации произведено более 2,5 тысячи беспилотников и более 2 тысяч ретрансляторов», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В регионе также ведется активная работа по подготовке специалистов в сфере БПЛА. В 2025 году обучение по программам повышения квалификации прошли более 1000 человек. В этом году Княгининский университет получил статус межрегионального центра подготовки кадров.

Кроме того, в Нижегородской области действует экспериментальный правовой режим. Его участниками стали 40 компаний. В муниципалитетах региона унифицированы регламенты выдачи разрешений на полеты. Это позволяет обрабатывать заявки максимально быстро.

Напомним, операторов БПЛА будут обучать в нижегородском парке «Швейцария».

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