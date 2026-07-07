В РФ научились получать металлоорганические каркасы с помощью ультрафиолета

Разработанный в ИФХЭ РАН метод, по мысли авторов, расширяет возможности для препаративной химии координационных соединений и химии MOF. Благодаря простоте и доступности источников ультрафиолетового излучения, исследователи могут получать металлорганические каркасы на основе лантанидов и актинидов в короткие сроки и в значительных количествах. Применение фотохимических, а также радиационных методов не только сокращает время и затраты на синтез, но и снижает риск для исследователей, обеспечивая безопасность при работе с высокоактивными веществами. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.