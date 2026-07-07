«Мы стараемся»: в «РВК-Воронеж» заявили о сложности работ у памятника Славы

В связи с коммунальной аварией и проведением земляных работ движение автотранспорта на участке Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова — в направлении памятника Славы закрыто по всем трем полосам. Закрыт и въезд на кольцевое пересечение с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В результате движение по одной из главных городских магистралей затруднено. Работа общественного транспорта скорректирована: остановлены троллейбусы, а автобусы направлены в объезд участка по улицам Беговой, Шишкова и Хользунова.