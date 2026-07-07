Почти 2 тысячи нарконадписей убрали в Нижнем Новгороде с начала года

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде выявили и устранили почти две тысячи надписей и трафаретов с рекламой запрещенных веществ. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.
По его словам, для борьбы с подобной рекламой муниципалитет совместно с сотрудниками полиции внедрил круглосуточный чат-бот «Сообщи о запрещенной рекламе». Через него жители могут отправить адрес, фотографии или видео нарушения, а также геолокацию. После этого к работе подключаются районные администрации, управляющие организации и правоохранительные органы.
Как отметил Юрий Шалабаев, только в этом году благодаря обращениям нижегородцев удалось ликвидировать почти 2 тысячи подобных надписей. В 2025 году таким же образом в городе устранили более 5 тысяч изображений с пропагандой сбыта запрещенных веществ.
Ранее сообщалось, что новые камеры видеонаблюдения установили на трех нижегородских кладбищах.