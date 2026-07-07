Почти 2 тысячи нарконадписей убрали в Нижнем Новгороде с начала года

По его словам, для борьбы с подобной рекламой муниципалитет совместно с сотрудниками полиции внедрил круглосуточный чат-бот «Сообщи о запрещенной рекламе». Через него жители могут отправить адрес, фотографии или видео нарушения, а также геолокацию. После этого к работе подключаются районные администрации, управляющие организации и правоохранительные органы.