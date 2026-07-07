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На Калининградскую область в ночь со вторника на среду обрушится ураганный ветер

С северо-запада будет дуть со скоростью 34 м/с.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области ночью 8 июля ожидается ураганный ветер. Об этом предупредили в региональном МЧС.

«С 00:00 до 05:00 ожидается усиление западного, северо-западного ветра от 27 до 34 метров в секунду, а также ливни и грозы. Высота волн 3−5 метров», — сообщили в ведомстве и попросили жителей региона быть внимательными и осторожными.

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