На Калининградскую область в ночь со вторника на среду обрушится ураганный ветер

В Калининградской области ночью 8 июля ожидается ураганный ветер. Об этом предупредили в региональном МЧС.
«С 00:00 до 05:00 ожидается усиление западного, северо-западного ветра от 27 до 34 метров в секунду, а также ливни и грозы. Высота волн 3−5 метров», — сообщили в ведомстве и попросили жителей региона быть внимательными и осторожными.
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