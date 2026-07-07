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«Черниговская набережная» потратит 3 млн рублей восполнение водных биоресурсов

Более 3,1 млн руб. потратят на искусственное воспроизводство водных биоресурсов для компенсации ущерба от реконструкции набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Договор на проведение работ заключило ООО «Черниговская набережная» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области), указано на сайте госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Более 3,1 млн руб. потратят на искусственное воспроизводство водных биоресурсов для компенсации ущерба от реконструкции набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Договор на проведение работ заключило ООО «Черниговская набережная» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области), указано на сайте госзакупок.

Реконструкцию Черниговской набережной проводят с 2023 года. За счет госбюджета делают берегоукрепление стоимостью около 11 млрд руб. Благоустраивать территорию должен «Статус» (Glorax), который в рамках проекта комплексного развития территории строит там жилой комплекс.