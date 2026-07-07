Рельсы, шпалы и новые «Корсары»: как горвласти планируют развивать трамваи

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сохранять трамвайное движение в городах, где сохранились выделенные полосы для этого вида транспорта. На фоне ситуации с топливным кризисом заявление прозвучало вполне здраво и логично. Однако в Калининграде ранее использовавшиеся трамвайные «выделенки» уже который год находятся под угрозой уничтожения (речь об ул. Тельмана и проспекте Победы). «Новый Калининград» выяснил, когда будет принято окончательное решение по их поводу, а также как в целом обстояли дела с реализацией планов по развитию трамвайного движения по состоянию на июнь 2026 года.
В марте 2026 года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказывал, что областные власти запланировали «масштабный проект» по модернизации трамвайной инфраструктуры в Калининграде. Речь об этом шла в Совете Федерации во время Дней Калининградской области. Тогда говорилось о 10 млрд рублей, которые намеревались вложить федеральные власти в развитие трамвайного движения в регионе. Правда, глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов тогда же в интервью «Новому Калининграду» придерживался позиции «осторожного оптимизма», о федеральной поддержке говорил осторожно, предлагал дождаться более конкретных результатов и разработки проектной документации.
Здесь стоит отметить, что впервые планы по развитию трамвайной инфраструктуры городские власти презентовали еще в январе 2025 года. Тогда планировалось «развивать» трамвайное движение в два этапа. Сначала к 2030 году Калининград должен был получить один новый кольцевой маршрут № 2, который будет частично дублирован «тройкой» и «пятёркой». Запуск этого маршрута обещали «привязать» к реконструкции эстакадного моста. Второй этап предусматривал три новых перспективных маршрута: первый в микрорайон «Восток» (бывший пос. Октябрьский — ул. Аксакова, Денисова, Флотская и т.п.), второй — в Южный жилой район (ул. Толстикова, Интернациональная и Понартская), третий — Северо-западный жилой район (направление «Автотора»). При этом концепция включала и демонтаж трамвайных путей с улиц Тельмана, Суворова, Киевской и с проспекта Победы.
В феврале 2026 года Антон Романов представил обновленную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининграда на 2017 — 2035 годы на заседании Горсовета Калининграда. Она, в частности, предусматривала строительство еще одного трамвайного депо вместимостью 50 трамваев на пересечении улиц Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии.
«Необходимость строительства трамвайного депо вызвана развитием трамвайных линий, которые заложены в генеральном плане. Это направление восток, это направление юг. Это приведёт к увеличению единиц транспортных средств и к необходимости размещения дополнительного депо в соответствии с нормативами. Старое депо имеет ограничение по количеству единиц», — говорил тогда Романов.
В интервью «Новому Калининграду» чиновник рассказывал, что, если федеральные миллиарды получить не удастся, городские власти будут действовать по прежнему плану — ремонтировать действующую инфраструктуру. Что касается выделенных линий на проспекте Победы и ул. Тельмана, здесь Антон Романов предлагал подождать.
«На этот вопрос отвечу следующим образом: нужно всегда руководствоваться документами, расчётными назначениями. Сейчас мы планируем уточнить документы регулярных перевозок в части расчётных назначений. И по уточнению, а именно в первую очередь уточнению пассажиропотока, мы вернёмся к этому вопросу. Я предлагаю пока что отложить. Подождать», — сказал он.
В мае «Новый Калининград» направил в администрацию Калининграда запрос с просьбой сообщить, принято ли какое-то решение по поводу «выделенок» на Тельмана и проспекте Победы, но конкретного ответа не получил. В ответе на повторный запрос городские власти рассказали, что они в принципе намерены делать в ближайшее время с трамваем.
«Генеральным планом городского округа “Город Калининград” предусмотрены комплексные мероприятия по развитию трамвайного движения в Калининграде. Приоритетными задачами для администрации города являются сохранение и восстановление действующей инфраструктуры в центральной части города, где имеется стабильно высокий пассажиропоток, — сообщили в мэрии. — Принимая во внимание историческую важность трамвая в городе, администрация уделяет особое внимание сохранению и восстановлению действующей трамвайной инфраструктуры».
Что касается существующей трамвайной инфраструктуры на пр-те Победы и ул. Тельмана, то она, как говорится в ответе, находится в эксплуатационном состоянии более 10 лет и не «подлежит текущему ремонту в целях дальнейшей эксплуатации».
При этом в администрации напомнили, что в 2022 году горвласти совместно с правительством области заменили на новые 47% трамвайных вагонов, участвующих в пассажирских перевозках (при поддержке экс-губернатора Антона Алиханова было куплено 16 новых трамваев «Корсар» за 2,9 млрд рублей).
Антон Алиханов и новый трамвай, февраль 2022 года.
«В приоритетном порядке уделяется внимание модернизации существующей трамвайной сети», — сообщили власти.
За период 2023 — 2025 гг. выполнен капитальный и текущий ремонт:
— трамвайных путей (замена рельс, шпал) общей протяженностью 2 028,04 метров;
— контактной сети общей протяженностью 4,358 км контактной сети.
В 2025 году реализованы следующие мероприятия:
— по обустройству приподнятых посадочных трамвайных платформ на ул. 9 Апреля. В текущем году аналогичные работы запланированы на Московском проспекте, ул. Багратиона, ул. Октябрьской;
— по замене (ремонту) рельсошпальной решетки на пр-те Мира, ул. Фестивальная аллея, капитальный ремонт на пр-те Мира от ул. Фестивальная аллея до ул. Бассейной с ремонтом отстойно-разворотной площадки.
В целях реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2017−2035 годы были разработаны технические задания на капитальный ремонт путей и контактной сети по следующим 14 объектам (участкам):
— по ул. Аллея Смелых (от ул. Дзержинского до разворотного кольца включительно);
— по ул. Багратиона (от проспекта Ленинского до ул. Большой Песочной);
— по ул. Большая Песочная (от ул. Багратиона до ул. Октябрьская);
— по ул. Дзержинского (от ул. Октябрьской, включая трамвайный узел, до ул. Аллея Смелых);
— по ул. Железнодорожной (включая разворотное кольцо «Южный вокзал»);
— по проспекту Ленинскому (от ул. Черняховского до ул. Шевченко, включая трамвайный узел по проспекту Ленинскому — ул. Шевченко);
— по проспекту Мира (от площади Победы, включая трамвайный узел, до ул. Е. Ковальчук, включая разворотное кольцо);
— по проспекту Московскому (от съезда со Второго эстакадного моста до Деревянного моста);
— по пл. Победы (от проспекта Мира до Ленинского проспекта);
— по Советскому проспекту (от ул. Фестивальная аллея до пл. Победы);
— по ул. Фестивальная аллея (от ул. Косм. Леонова до проспекта Советский);
— ул. Фрунзе (от ул. Шевченко до ул. 9 Апреля, включая трамвайную сеть); — по ул. Черняховского (включая трамвайный узел на пересечении с Ленинским проспектом);
— по ул. Шевченко (от узла по Ленинскому проспекту — ул. Шевченко до ул. Фрунзе).
По состоянию на начало июня было проведено 9 закупок на разработку проектной документации «по первоочередным участкам трамвайной сети, требующей проведения капитального ремонта». По итогам торгов и образовавшейся экономии проводились мероприятия по объявлению торгов на проектирование еще 5 участков.
Срок разработки проектной документации — 270 календарных дней с учетом проведения государственной экспертизы — I-II кв. 2027 года. Проектной документацией планируется предусмотреть выполнение капитального ремонта 20,9 км путей и контактной сети.
«Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2026−2027 годы, выполнение строительно-монтажных работ (далее — СМР) поэтапно — 2027−2030 гг. Кроме того, в 2026—2027 гг. запланирована разработка проектно-сметной документации по реконструкции трамвайного депо, СМР — 2028 — 2029 гг.», — отметили в горадминистрации. В части обновление подвижного состава трамваев запланировано приобретение 18 новых единиц трамваев («Корсар»): 10 ед., поставка — 2028 год; 8 ед., поставка — 2031 год.
С 1999-го по 2012-й годы для Калининграда не закупались ни новые вагоны, ни бывшие в употреблении. Самый «молодой» трамвай «Татра», который можно увидеть сегодня на линии в Калининграде, — 1994 года выпуска. В 2012 году городские власти купили один новый польский PESA. В 2021 году «Калининград-ГорТранс» принял 16 новых трамваев «Корсар». В 2026 году жители пожаловались на то, что в трамваях ширина сиденья «рассчитана на 1,5 человека», из-за чего многие пассажиры вынуждены ехать стоя. Как отметили в мэрии, число сидячих мест в «Корсарах» в зависимости от модификации салона составляет около 30. «Непривычными является часть “полуторных мест” (взрослый + ребёнок), но компоновка сидений — традиционная. Трамвай — городской транспорт большой вместимости, не предназначен для долгих поездок. Меньшее, чем в прежних вагонах, количество сидячих мест компенсируется широкими площадками, где легко размещаются детские и инвалидные коляски. “Корсары” низкопольные, что удобно для инвалидов, пожилых и мам с колясками и выгодно отличает их от старых, с высокими ступеньками», — сообщили горвласти.
В настоящее время, отметили в мэрии, за счет средств городского бюджета завершается разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт Ленинского пр. от ул. Багратиона до пр. Калинина в г. Калининграде», в составе которой предусмотрен капитальный ремонт трамвайных сетей (контактная сеть и пути), протяжённостью 445 метров.
Также ведется работа по разработке проектной документации на реконструкцию первого Эстакадного моста, в рамках которой предусмотрены модернизация трамвайных путей и сохранение трамвайного движения по мосту с организацией остановок трамвая.
«Реализация перечисленных мероприятий позволит сохранить трамвайное движение в г. Калининграде, создать условия для его развития, повысить привлекательность данного вида транспорта и увеличить пассажиропоток, — сообщили в мэрии. — Комитет вернется к рассмотрению вопроса восстановления регулярного трамвайного движения на ул. Тельмана и пр-те Победы после реализации вышеуказанных мероприятий, а также при условии выделения средств из регионального и федерального бюджетов».
Судя по представленным планам, городские власти пока не торопятся с расширением трамвайного движения в спальные районы. Рассчитывают ли они на поддержку федерального центра или правительства при покупке 18 трамваев (что дело очень недешёвое), тоже не совсем понятно из ответа.
Однако же удручает тот факт, что до сих пор горвласти не определились с сохранением стратегически важных для развития трамвайного движения выделенных полос на ул. Тельмана и проспекте Победы. Разговоры о том, что их судьба будет решаться после 2031 года после выполнения всех перечисленных администрацией мероприятий, больше напоминает попытку уйти от острой темы. Ведь если «выделенки» ликвидировать и застроить, перспектива возведения наземного метро для этих районов будет потеряна навсегда, как это уже произошло на ул. Горького.
Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград».