Рельсы, шпалы и новые «Корсары»: как горвласти планируют развивать трамваи

С 1999-го по 2012-й годы для Калининграда не закупались ни новые вагоны, ни бывшие в употреблении. Самый «молодой» трамвай «Татра», который можно увидеть сегодня на линии в Калининграде, — 1994 года выпуска. В 2012 году городские власти купили один новый польский PESA. В 2021 году «Калининград-ГорТранс» принял 16 новых трамваев «Корсар». В 2026 году жители пожаловались на то, что в трамваях ширина сиденья «рассчитана на 1,5 человека», из-за чего многие пассажиры вынуждены ехать стоя. Как отметили в мэрии, число сидячих мест в «Корсарах» в зависимости от модификации салона составляет около 30. «Непривычными является часть “полуторных мест” (взрослый + ребёнок), но компоновка сидений — традиционная. Трамвай — городской транспорт большой вместимости, не предназначен для долгих поездок. Меньшее, чем в прежних вагонах, количество сидячих мест компенсируется широкими площадками, где легко размещаются детские и инвалидные коляски. “Корсары” низкопольные, что удобно для инвалидов, пожилых и мам с колясками и выгодно отличает их от старых, с высокими ступеньками», — сообщили горвласти.