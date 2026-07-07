В Ростове могут закупить более 300 автобусов и установить 450 остановок к 2030 году

По итогам обработки обращений жителей в транспортную схему внесли ряд изменений: автобусы с маршрута № 6а переведены на маршрут № 6 с организацией движения по улице Зоологической в обоих направлениях. В Ростове также ввели новый маршрут № 39а для обслуживания ЖК «Левобережье». Кроме того, скорректированы схемы маршрутов №№ 43 и 81 для обслуживания улицы Вавилова, изменена схема маршрута № 63 для улицы Берберовской, маршрута № 72 для обслуживания новых ЖК по проспекту Маршала Жукова, введен новый маршрут № 97 для ЖК «Донские легенды». В Ростове-на-Дону изменена схема электробусного маршрута № 88 для связи Центрального областного автовокзала с центром города.