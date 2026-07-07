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Пять человек пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область. В итоге пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область. В итоге пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Вследствие атаки БПЛА в городе Валуйки мирный житель получил осколочные ранения плеча и бедра. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой. В том же городе дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Медики скорой оказали помощь одному из раненых на месте. Еще двух пострадавших, у которых диагностировали осколочное ранение голени и акубаротравму, транспортировали в Валуйскую ЦРБ. Им оказали помощь, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно.

Вблизи поселка Томаровка Яковлевского округа БПЛА атаковал автомобиль «Газель». Водитель получил перелом ребер и акубаротравму. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено огнем.

В селе Никольское Белгородского округа из-за взрыва дрона повреждены забор частного дома и хозяйственная постройка. В селе Веселая Лопань от удара беспилотника пострадала линия электропередачи. В поселке Октябрьском вследствие детонации дрона повреждены окна, посечены фасад и забор здания предприятия. Второй дрон атаковал частный дом — пострадали окна, крыша и забор. В селе Стрелецкое из-за атаки беспилотника повреждены коммерческий объект и грузовой автомобиль.

В Шебекинском округе в селе Белянка от атак БПЛА пострадали кабины двух грузовых автомобилей и техническое помещение предприятия. В селе Первое Цепляево при детонации дрона повреждены две единицы сельхозтехники.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 66 ударов по Белгородской области — три человека погибли, 11 получили ранения.

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