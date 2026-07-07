Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Перми приступили к асфальтированию перрона и пути руления

Подрядчик из общего объема асфальта уложил 35%

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтранс рассказал о ходе реконструкции инфраструктуры Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»). Объем запланированных работ включает: обустройство перрона, инженерных коммуникаций и освещения, рулежной дорожки «С» и пути руления.

Заказчиком работ выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры», генподрядчиком — АО «Уралмостострой».

На всей территории реконструкции аэропорта подрядчик демонтировал существующее бетонное и асфальтовое покрытие общим объемом бетона 15 тыс. куб. метров; произвел выемку около 200 тыс. куб. метров грунта на глубину 3 метров; измельчил бетон до мелкой фракции с дальнейшим ее использованием для основания дорожной одежды.

В число других работ вошли: засыпка котлованов измельченным бетоном толщиной слоя в 50 см для замены естественного основание и усиления прочности; послойная отсыпка противопучинистого слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 2 метра для защиты основания от перепада температур.

«После этого этапа предстоит поверх уложить слой щебня 25 см и четыре слоя асфальта суммарной толщиной 25 см», — дополнили в краевом ведомстве.

Фото: Министерство транспорта Пермского края.

На пути руления этапы кроме асфальтирования подрядчик уже завершил. Из общего объема асфальта рабочие уложили 35%. На перроне завершается устройство противопучинистого слоя, асфальт уложен на 10%.

На рулежной дорожке «С» готовность засыпки котлована составляет 78%, обустройство протипопучинистого слоя — 36%. Продолжается переустройство сетей связи.

Параллельно на участке реконструкции «Большого Савино» подрядчик возводит насосную станцию и водосточно-дренажную сеть, обустраивает освещение. Проект также включает монтаж систем молниезащиты и заземления, аэродромных знаков и сигнальных огней.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше