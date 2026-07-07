Медицинское ИИ-зеркало появилось в нижегородской поликлинике № 30

Теперь нижегородцы смогут бесплатно и без очереди, в режиме самообслуживания проверить свое здоровье по главным показателям: индекс массы тела, артериальное давление, возраст сосудов, уровень холестерина и биологической возраст человека. Обследование занимает всего 15 секунд.