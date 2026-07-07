«О, со мной опять случилось что-то волшебное»: калининградская писательница — о фэнтези, блогах и сказке в жизни

«Миров сейчас придумано невероятное количество. И мне кажется, здесь всегда есть элемент рулетки. Можно очень тщательно соблюдать все каноны жанра, продумать карту, магическую систему, историю государств, языки, архитектуру и всё равно мир может не быть услышан, — рассуждает писательница. — А бывает наоборот: история устроена гораздо проще, но оказывается в нужное время в нужном месте, попадает к своему читателю и вдруг начинает жить очень широко».