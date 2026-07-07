Нижегородцы могут проверить здоровье с помощью ИИ-зеркала в поликлинике № 30

Медицинское зеркало с искусственным интеллектом установили в нижегородской поликлинике № 30. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Все желающие могут бесплатно проверить здоровье на Васюнина, 2а. Гаджет за 15 секунд оценивает ключевые показатели здоровья — индекс массы тела, артериальное давление, сосуды, показатели холестерина и биологический возраст.
Зеркало работает с помощью технологий компьютерного зрения и фотоплетизмографии на платформе GigaDoc от СберМедИИ. Ранее ИИ-ассистент появился в Нижегородском центре борьбы со СПИД.
Напомним, нижегородцам посоветовали делать дыхательные практики в очередях за бензином.