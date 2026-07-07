Уголовное дело завели после отравления детей на сборах в Нижегородской области

По факту сообщений об «ухудшении самочувствия» детей на профильных образовательных сборах в Перевозском округе возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.