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В городе Дюртюли Башкирии прошел конноспортивный фестиваль «Канатлы Ат»

Зрители увидели парад троек, заезды пони и скачки чистокровных лошадей.

Конноспортивный фестиваль «Канатлы Ат» прошел в городе Дюртюли Республики Башкортостан, сообщили в администрации Дюртюлинского района. Мероприятие организовали по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль прошел на площадке конноспортивного комплекса «Аргамак». Зрители увидели показательные выступления, парад конных троек, заезды пони, а также скачки чистокровных и полукровных лошадей.

Также на фестивале свои изделия представили местные мастера и гости из Илишевского, Чекмагушевского, Мишкинского районов, поселка Чишмы и городов Октябрьского, Нижнекамска и других населенных пунктов. Они подготовили предметы из натуральных камней, дерева, глины, гипса, смолы и кожи. Кроме того, на прилавках были представлены этнические головные уборы, национальные костюмы, авторские ножи, вязаные игрушки, а также различные угощения — пряники, леденцы, мед, кумыс, чай и чак-чак.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.