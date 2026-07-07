В городе Дюртюли Башкирии прошел конноспортивный фестиваль «Канатлы Ат»

Также на фестивале свои изделия представили местные мастера и гости из Илишевского, Чекмагушевского, Мишкинского районов, поселка Чишмы и городов Октябрьского, Нижнекамска и других населенных пунктов. Они подготовили предметы из натуральных камней, дерева, глины, гипса, смолы и кожи. Кроме того, на прилавках были представлены этнические головные уборы, национальные костюмы, авторские ножи, вязаные игрушки, а также различные угощения — пряники, леденцы, мед, кумыс, чай и чак-чак.