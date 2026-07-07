Замглавы Самары Владимирский: «У нас в городе нет платных пляжей»

При этом в 2026-м на набережной открылось несколько комфортабельных пляжей со всеми удобствами для жителей города. Лежаки и прочие нужные для отдыха вещи можно взять напрокат у предпринимателей. За это придется заплатить. А вот проход на пляж, доступ к душевым и туалетам остаются бесплатными для всех.