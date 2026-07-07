Самодельный театр из нижегородского поселка помогает обычным людям раскрыть себя

В поселке Воротынец Нижегородской области в местном Доме культуры есть самодеятельный театр «Провинция». Его актеры не профессионалы, а люди самых разных профессий: рабочие, медики, сотрудники администраций, работники социальных учреждений. Актерское мастерство труппы и режиссерские решения не раз получали высокую оценку жюри на конкурсах различных уровней. После трудовых будней, забот на огороде и хлопот на домашнем подворье они спешат на репетиции. Именно из этих часов, наполненных читкой текста, разбором сцен, заучиванием реплик, искренним смехом и порой настоящими слезами, и рождается новый спектакль. Про работу необычного театра рассказала Pravda-nn.ru.
У каждого артиста «Провинции» свой насыщенный день и своя история прихода в театр. Сергей Потапов, исполнитель главных ролей, руководит центром национальных культур и туризма «Гармония», а в свободное время ведет хозяйство — у него 15 голов крупного рогатого скота. День Сергея расписан по минутам, и порой он опаздывает на репетиции, но итоговый результат оправдывает все трудности. В театр он пришел в 2018 году по приглашению режиссера и сразу получил главную роль. Ему предстояло сыграть мужчину, переодетого в женщину: поначалу это было непросто, но сегодня Сергей уже не мыслит своей жизни без театра, премьер и гастролей.
Другой яркий участник коллектива — Алексей Коротков, мастер дорожного строительства, чьи актерские работы также не раз отмечались на конкурсах. Его путь в театре начался еще в 1984 году, когда он учился в девятом классе: тогда Алексей играл в ВИА, а позже режиссер пригласила его в агитбригаду. Их программа «Крошки из окрошки» завоевала второе место на областном конкурсе. После учебы в пединституте Алексей вернулся в Воротынец, женился, работал физруком в школе и также продолжал играть в театре. Несмотря на непростую работу и заботы о хозяйстве (вместе с женой они держат двух дойных коров), театр остается для него настоящей отдушиной, которая дает второе дыхание.
Елена Шадривова, которая приезжает на репетиции из села Чугуны, играет в «Провинции» уже шесть лет и за это время завоевала несколько наград как актриса. Для нее театр уже не просто хобби, а дело всей жизни. Еще с первого класса Елена участвовала в художественной самодеятельности, а в юности, живя в городе, она даже создала собственный инструментальный ансамбль. Вернувшись в родное село, она не рассталась с творчеством, несмотря на работу. После выхода на пенсию Елена смогла полностью посвятить себя театру и теперь искренне счастлива, что нашла свое призвание.
История театра тесно связана с именем его режиссера Людмилы Кротовой. Свою первую постановку она осуществила еще в середине 80-х — это была пьеса Михаила Шатрова «Рожденная революцией». В 2003 году, спустя всего три года после основания коллектива, театру дали звание народного образцового. Позже на десять лет театр приостановил работу, так как Людмила занимала должность начальника отдела культуры и спорта районной администрации. Но в 2018 году, выйдя на пенсию, она вновь вернулась к любимому делу.
Сегодня ядро труппы составляет около десяти человек. Среди них есть начальник гидротехнического участка Геннадий Лиходеев, который уже восемь лет посвящает все свободное время театру, много читает и постоянно работает над собой, и главный администратор ФОКа «Волга» Елена Игнатьева, которая влюбилась в театр после участия в спектакле по пьесе Михаила Зощенко «Свадьба».
В труппе играет и сын режиссера Александр Кротов. Он заведующий передвижного клубного учреждения и пришел в театр сначала по просьбе мамы, но вскоре понял, что нашел свое призвание. По словам Александра, поначалу ему доставались не самые заметные роли, но он усвоил важный принцип: «Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры».
Ради разных образов Александру приходится часто менять внешность, для которых он то набирает или сбрасывает вес, то отращивает волосы или бреется налысо. Он подчеркивает, что в театре все происходит по-настоящему: и поцелуи, и драки. Вживаясь в персонажа, актер порой начинает двигаться и говорить как его герой даже вне сцены — и именно так персонаж становится живым, а зрители могут прочувствовать его боль и радость.
Еще одна яркая участница коллектива — Елена Савельева. За год в театре она уже добилась успеха: в новом спектакле «Призрачный выигрыш» ей доверили одну из ключевых ролей.
Людмила Кротова признается, что самое сложное — найти актера, который не просто произнесет текст, а по-настоящему проживет роль, чтобы зритель поверил каждому его слову и жесту. По ее словам, в их театре нет случайных людей. Людмила отмечает, что работа над спектаклем — это огромный труд, который может сильно выматывать, но реакция зала окупает все усилия. Воротынские зрители, по ее мнению, самые лучшие: они мыслят, сопереживают, ценят и понимают, сколько труда стоит за каждым выходом на сцену.
Для «Провинции» 2026 год стал особенно успешным: коллектив принял участие в четырех конкурсах и во всех стал лауреатом. А недавно театр получил еще одну награду — стал лауреатом VIII межмуниципального фестиваля-конкурса театральных коллективов «Весенняя круговерть — 2026».
Благодаря регулярному участию в фестивалях и конкурсах у театра есть поклонники не только в родном регионе, но и далеко за его пределами — в Заволжье, Большом Болдине, Перевозе, а также в городе Ядрин Чувашской Республики.