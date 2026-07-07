Самодельный театр из нижегородского поселка помогает обычным людям раскрыть себя

Елена Шадривова, которая приезжает на репетиции из села Чугуны, играет в «Провинции» уже шесть лет и за это время завоевала несколько наград как актриса. Для нее театр уже не просто хобби, а дело всей жизни. Еще с первого класса Елена участвовала в художественной самодеятельности, а в юности, живя в городе, она даже создала собственный инструментальный ансамбль. Вернувшись в родное село, она не рассталась с творчеством, несмотря на работу. После выхода на пенсию Елена смогла полностью посвятить себя театру и теперь искренне счастлива, что нашла свое призвание.