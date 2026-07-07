ОМК показывает на «Иннопроме» инновационные разработки для ТЭК и строительства

Объединенная металлургическая компания (группа ОМК), ведущий производитель металлопродукции, представляет на международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге 6−9 июля, образцы инновационной продукции для топливно-энергетического комплекса, транспортной и строительной отраслей России.
Центральное место на стенде ОМК занимает железнодорожное колесо для первого российского высокоскоростного электропоезда, который запустят для высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Колеса ОМК рассчитаны на эксплуатацию при скорости до 400 километров в час. Ранее в России подобную продукцию не выпускали.
ОМК также показывает образец стали повышенной прочности, которая разработана для строительства уникальных зданий и сооружений, в том числе высотой свыше 700 метров. В компании освоили первую в России линейку инновационного листового проката толщиной до 120 миллиметров. Комбинация уникальных механических свойств проката, сверх требований ГОСТ, позволяет выдерживать экстремальные нагрузки, что особенно актуально для построек в сейсмически активных районах и районах Крайнего Севера.
Гости «Иннопрома» могут оценить линейку премиальных газогерметичных резьбовых соединений ОМК для обустройства нефтегазовых месторождений. На стенде компании представлены образцы ОМК Vega и ОМК Sirius. Их применяют на обсадных трубах, которые формируют прочный каркас, предотвращая обрушение стенок ствола скважины под давлением горных пород. Запатентованная конструкция резьбовых соединений ОМК обеспечивает прочность и герметичность скважин, пробуренных под углом и горизонтально, при высоком давлении и температуре более 180 . Герметичность резьбовых соединений сохраняется даже при эксплуатации в агрессивной среде с содержанием сероводорода и углекислого газа — это снижает риски утечек и повышает безопасность эксплуатации скважин на месторождении.
В числе разработок для ТЭК ОМК также показала два вида высокопрочных соединительных деталей. Детали из стали класса прочности до К70 рассчитаны для строительства трубопроводов нового поколения, выдерживающих сверхвысокое рабочее давление в 150 атмосфер. Детали трубопроводов из биметалла востребованы для безопасной транспортировки агрессивных сред, которые разрушают обычные стальные трубопроводы. ОМК является пионером в России по выпуску продукции из биметалла — углеродистой стали с внутренним слоем из нержавеющей стали. Компания разработала и выпустила для рынка комплексное решение: лист — труба — соединительные детали трубопроводов.
Все разработки сделаны научными сотрудниками и инженерами группы ОМК.