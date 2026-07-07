ОМК показывает на «Иннопроме» инновационные разработки для ТЭК и строительства

Гости «Иннопрома» могут оценить линейку премиальных газогерметичных резьбовых соединений ОМК для обустройства нефтегазовых месторождений. На стенде компании представлены образцы ОМК Vega и ОМК Sirius. Их применяют на обсадных трубах, которые формируют прочный каркас, предотвращая обрушение стенок ствола скважины под давлением горных пород. Запатентованная конструкция резьбовых соединений ОМК обеспечивает прочность и герметичность скважин, пробуренных под углом и горизонтально, при высоком давлении и температуре более 180 . Герметичность резьбовых соединений сохраняется даже при эксплуатации в агрессивной среде с содержанием сероводорода и углекислого газа — это снижает риски утечек и повышает безопасность эксплуатации скважин на месторождении.