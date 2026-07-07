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В «Провинциальном колледже» Ярославля откроют физико-технический класс

Для детей занятия будут проводить преподаватели Демидовского университета.

Источник: Национальные проекты России

Профильный физико-технический класс откроют в средней школе «Провинциальный колледж» Ярославля в сентябре, сообщили в департаменте образования региона. Повышение качества образования — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».

Преподаватели физико-технического факультета Демидовского университета будут консультировать школьников по научным проектам, готовить к защите работ и участию в олимпиадах. Также они будут проводить лекции, тематические практикумы, мастер-классы и лабораторные занятия.

Кроме того, учащиеся смогут посещать лаборатории университета, встречаться с учеными, преподавателями, студентами и выпускниками факультета. Для них будут организовывать пробные экзамены по профильным дисциплинам и консультации по выбору подходящих программ в университете.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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