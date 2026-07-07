Нижегородское УФАС берет под контроль ситуацию с ценами на бензин

84 обращения о повышении цены топлива поступило в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области с начала июня 2026 года. Об этом сообщил руководитель ведомства Ленар Шафигуллин на заседании оперштаба по ситуации с топливом 6 июля.
«Сейчас изучаются материалы, и в случае выявления нарушений будут приниматься меры антимонопольного реагирования», — заявил Шафигуллин.
Он подчеркнул, что специалисты УФАС проводятся постоянный мониторинг уровня цен на бензин как на сетевых, так и на частных заправках. На дорогах увеличат число патрулей, которые должны не допустить нелегальную продажу топлива с бензовозов. Об этом сообщает ТК «Волга 24».
Сотрудникам ДПС рекомендовали регулировать движение у АЗС и информировать водителей в очередях о наличии бензина и сроках подвоза.
С начала года стоимость розничной реализации нефтепродуктов на сетевых заправках не превышает уровень инфляции.
Ранее ИА «Время Н» рассказывало о решениях по ситуации с топливом, которые выработали на оперативном штабе. Объёмы поставок бензина на АЗС уже увеличены. Лимит отпуска топлива в одни руки составит до 40 литров. На АЗС «Газпромнефти» и «Татнефти» владельцы катеров, лодок и сельхозтехники смогут заправлять канистры.
Также для сокращения очередей прорабатывается вопрос продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры госномера. В отдельных районах могут запустить пилотный проект продажи по QR-кодам.