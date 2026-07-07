Нижегородское УФАС берет под контроль ситуацию с ценами на бензин

Он подчеркнул, что специалисты УФАС проводятся постоянный мониторинг уровня цен на бензин как на сетевых, так и на частных заправках. На дорогах увеличат число патрулей, которые должны не допустить нелегальную продажу топлива с бензовозов. Об этом сообщает ТК «Волга 24».