Настроение-Лето от торговой сети ПОБЕДА!

Организатор розыгрыша ООО «ТК Лето», ОГРН 1137327001030. Общий период проведения розыгрыша с 01.07.2026 по 15.08.2026 года включительно во всех магазинах ПОБЕДА. Общий период акции и вручения подарков с 01.07.2026 года по 10.09.2026 года включительно. Количество подарков и товаров ограничено. Условия проведения розыгрыша могут быть изменены организатором без предварительного оглашения. Представленные изображения подарков розыгрыша могут отличаться от реальных. Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах проведения розыгрыша, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в магазинах ПОБЕДА — на сайте Организатора магазинпобеда.рф.