Настроение-Лето от торговой сети ПОБЕДА!

Хочешь холодильник мороженого в подарок? А холодильник лимонада? Приходи в магазины ПОБЕДА!
Этим летом ПОБЕДА каждую неделю разыгрывает холодильник, наполненный мороженым ТМ «Montiosa» или освежающим лимонадом ТМ «Soda Yoda».
Торговая сеть запускает акцию «Настроение-Лето», которая превращает обычный день в шанс получить приятный подарок. С 1 июля по 15 августа в мобильном приложении «ПОБЕДА честных цен» (6+) каждый пользователь сможет один раз в сутки вращать виртуальное «Колесо фортуны» и узнавать, что приготовила удача именно сегодня.
А если главный приз выпадет не сразу, без приятных сюрпризов никто не останется. Участников ждут:
скидки на товары и бренды,
выгодные комбо-предложения,
акции «N+1»,
возможность приобрести отдельные товары всего за 1 рубль.
Принять участие максимально просто:
скачать приложение «ПОБЕДА честных цен» (6+),
авторизоваться по номеру телефона,
открыть раздел «Колесо фортуны» и сделать первое вращение.
Несколько секунд и, возможно, именно этот день станет самым удачным.
Следующую попытку можно будет использовать уже через 24 часа.
* Розыгрыш холодильников проводится в приложении «ПОБЕДА честных цен» (6+) еженедельно в период с 01.07.2026 по 15.08.2026 включительно.
Организатор розыгрыша ООО «ТК Лето», ОГРН 1137327001030. Общий период проведения розыгрыша с 01.07.2026 по 15.08.2026 года включительно во всех магазинах ПОБЕДА. Общий период акции и вручения подарков с 01.07.2026 года по 10.09.2026 года включительно. Количество подарков и товаров ограничено. Условия проведения розыгрыша могут быть изменены организатором без предварительного оглашения. Представленные изображения подарков розыгрыша могут отличаться от реальных. Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах проведения розыгрыша, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в магазинах ПОБЕДА — на сайте Организатора магазинпобеда.рф.
Реклама. 16+. ООО «ТК Лето». ИНН 7327067461 КПП 997350001 ОГРН 1137327001030.