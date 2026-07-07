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Настроение-Лето от торговой сети ПОБЕДА!

Этим летом ПОБЕДА каждую неделю разыгрывает холодильник, наполненный мороженым ТМ «Montiosa» или освежающим лимонадом ТМ «Soda Yoda».

Источник: АиФ Воронеж

Хочешь холодильник мороженого в подарок? А холодильник лимонада? Приходи в магазины ПОБЕДА!

Этим летом ПОБЕДА каждую неделю разыгрывает холодильник, наполненный мороженым ТМ «Montiosa» или освежающим лимонадом ТМ «Soda Yoda».

Торговая сеть запускает акцию «Настроение-Лето», которая превращает обычный день в шанс получить приятный подарок. С 1 июля по 15 августа в мобильном приложении «ПОБЕДА честных цен» (6+) каждый пользователь сможет один раз в сутки вращать виртуальное «Колесо фортуны» и узнавать, что приготовила удача именно сегодня.

А если главный приз выпадет не сразу, без приятных сюрпризов никто не останется. Участников ждут:

скидки на товары и бренды,

выгодные комбо-предложения,

акции «N+1»,

возможность приобрести отдельные товары всего за 1 рубль.

Принять участие максимально просто:

скачать приложение «ПОБЕДА честных цен» (6+),

авторизоваться по номеру телефона,

открыть раздел «Колесо фортуны» и сделать первое вращение.

Несколько секунд и, возможно, именно этот день станет самым удачным.

Следующую попытку можно будет использовать уже через 24 часа.

* Розыгрыш холодильников проводится в приложении «ПОБЕДА честных цен» (6+) еженедельно в период с 01.07.2026 по 15.08.2026 включительно.

Организатор розыгрыша ООО «ТК Лето», ОГРН 1137327001030. Общий период проведения розыгрыша с 01.07.2026 по 15.08.2026 года включительно во всех магазинах ПОБЕДА. Общий период акции и вручения подарков с 01.07.2026 года по 10.09.2026 года включительно. Количество подарков и товаров ограничено. Условия проведения розыгрыша могут быть изменены организатором без предварительного оглашения. Представленные изображения подарков розыгрыша могут отличаться от реальных. Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах проведения розыгрыша, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в магазинах ПОБЕДА — на сайте Организатора магазинпобеда.рф.

Реклама. 16+. ООО «ТК Лето». ИНН 7327067461 КПП 997350001 ОГРН 1137327001030.