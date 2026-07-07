В Ленобласти создадут 6 новых особо охраняемых природных территорий

Шесть новых особо охраняемых природных территорий создадут в Ленинградской области, сообщили в комитете по природным ресурсам региона. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие».
В перечень новых памятников природы вошли «Каньон реки Сума», «Гатчинские ключевые болота и известняки», «Низинное болото к западу от деревни Березняк», «Ольховка», «Водопад Падунец» и «Ландышевка». Специалисты уже приступили к комплексным обследованиям и уточнению границ будущих охранных зон. Кроме того, они выявляют наиболее ценные природные комплексы, которые нуждаются в особой защите.
«Создание новых особо охраняемых природных территорий — это вклад в устойчивое развитие Ленинградской области. К 2035 году мы планируем увеличить площадь особо охраняемых природных территорий более чем в два раза и довести их количество до 94», — отметил председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.