В Ленобласти создадут 6 новых особо охраняемых природных территорий

В перечень новых памятников природы вошли «Каньон реки Сума», «Гатчинские ключевые болота и известняки», «Низинное болото к западу от деревни Березняк», «Ольховка», «Водопад Падунец» и «Ландышевка». Специалисты уже приступили к комплексным обследованиям и уточнению границ будущих охранных зон. Кроме того, они выявляют наиболее ценные природные комплексы, которые нуждаются в особой защите.