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Подразделения МЧС в Калининградской области получили новую спецтехнику — Кропоткин

В регионе побывал глава ведомства Александр Куренков.

Источник: Клопс.ru

Региональным подразделениям МЧС передали 19 единиц спецтехники — это самая масштабная партия за последние годы. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Парламентарий принял участие в мероприятиях рабочей поездки министра МЧС России Александра Куренкова в регион.

«Спасатели и пожарные получили автомобили экстренного реагирования и оперативного управления, пожарные автоцистерны и автолестницы. Для подразделений ГИМС передали многоцелевые катера и аэролодки», — перечислил Кропоткин.

Александр Куренков вручил ведомственные награды 32 особо отличившимся сотрудникам. Андрей Кропоткин поблагодарил министра МЧС России за внимание к Калининградской области, а личному составу пожелал крепкого здоровья, надёжного тыла и спокойных дежурств.

«Спасибо за вашу работу на благо Калининградской области и всей России», — отметил он.

Глава МЧС призвал власти Калининграда оборудовать системы оповещения в опасных промзонах.

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