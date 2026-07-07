Волгоградцев просят не прикрепляться к поликлинике в мессенджерах

Комитет здравоохранения Волгоградской области предупредил о новой схеме мошенников, которые с помощью мессенждеров предлагают волгоградцам прикрепиться к поликлинике или подтвердить прикрепление к медучреждению. Для этого создают фейковые чаты учреждений здравоохранения и предлагают пройти по ссылке. После этого пользователь мессенджера может открыть мошенникам все свои личные данные, потерять коды от Госуслуг и пароли от онлайн-банков и остаться без денег.
— Государственные медицинские учреждения никогда не добавляют пациентов в чаты в мессенджерах или социальных сетях для подтверждения прикрепления. Все официальные процедуры проводятся только через портал Госуслуги или при личном обращении, — предупредили волгоградцев в облздраве.
Если кто-то прислал вам ссылку для подтверждения персональных данных — это 100% не медицинская организация, напоминают власти. Покиньте чат и не вступайте ни в какие переписки с мошенниками.