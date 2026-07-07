Волгоградцев просят не прикрепляться к поликлинике в мессенджерах

Комитет здравоохранения Волгоградской области предупредил о новой схеме мошенников, которые с помощью мессенждеров предлагают волгоградцам прикрепиться к поликлинике или подтвердить прикрепление к медучреждению. Для этого создают фейковые чаты учреждений здравоохранения и предлагают пройти по ссылке. После этого пользователь мессенджера может открыть мошенникам все свои личные данные, потерять коды от Госуслуг и пароли от онлайн-банков и остаться без денег.