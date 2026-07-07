Пассажиры «Храброво» пытались вывезти из Калининграда крупную партию шоколадных яиц и сухариков

В июне в калининградском аэропорту «Храброво» таможенники предотвратили вывоз нескольких партий товаров не для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
В багаже вылетающих, который просветили на ленте, нашли 8000 сигарет, 85 кг шоколадных яиц с игрушкой, 200 сверл по металлу, 200 гель-лаков для ногтей, 20 кг сухариков и 18 кг новой одежды.
Всего нарушений насчитали 56.
Все указанные товары, как выяснили, не относятся к товарам для личного пользования, а значит их нужно декларировать — таковы правила.
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