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Пассажиры «Храброво» пытались вывезти из Калининграда крупную партию шоколадных яиц и сухариков

Все это, как выяснили таможенники, не относится к товарам для личного пользования.

В июне в калининградском аэропорту «Храброво» таможенники предотвратили вывоз нескольких партий товаров не для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В багаже вылетающих, который просветили на ленте, нашли 8000 сигарет, 85 кг шоколадных яиц с игрушкой, 200 сверл по металлу, 200 гель-лаков для ногтей, 20 кг сухариков и 18 кг новой одежды.

Всего нарушений насчитали 56.

Все указанные товары, как выяснили, не относятся к товарам для личного пользования, а значит их нужно декларировать — таковы правила.

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